Le championnat chinois dépense sans compter depuis maintenant un an. Après Paulinho ou Hulk la saison dernière, Witsel, Tevez et bientôt Pato ont rejoint les rangs d’équipes chinoises contre des sommes toujours plus folles les unes que les autres. Interrogé à ce sujet ce samedi, Luis Enrique a eu une réponse plutôt étonnante. Il encourage les joueurs à y signer si cela leur permet de mieux gagner leur vie.

« Je trouve fantastique qu’un joueur décide d’aller en Chine pour gagner de l’argent. Dans toutes les professions, y compris la vôtre (le journalisme, Ndlr), quand vous changez de poste, vos amis vous félicitent et vous demandent combien vous allez gagner. À l’inverse, quand c’est un footballeur ou un entraîneur qui fait la même chose, c’est un mercenaire, un traître. C’est curieux. On ne peut pas être footballeur ou entraîneur et vouloir gagner de l’argent. »