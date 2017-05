Dans une semaine placée sous le signe des demi-finales aller des deux Coupes d’Europe, les championnats ont tout de même droit de cité ce weekend. En Angleterre, nous voici à la 36ème journée de Premier League et, ce samedi à 13h45, Manchester City accueille Crystal Palace.

Quatrième de Premier League à trois points de Liverpool et avec un match en moins, les Citizens ont une occasion en or de mettre la pression sur les Reds et de faire un grand pas pour se rapprocher du podium en cas de victoire face à des Eagles qui luttent eux pour le maintien.

Les compos :

Manchester City : Caballero - Fernandinho, Kompany, Otamendi, Clichy - Yaya Touré, Sterling, De Bruyne - Silva, Sané, Gabriel Jesus

Crystal Palace : Hennessey - Ward, Kelly, van Aanholt, Schlupp - Milivojevic, Puncheon, Mc Arthur - Zaha, Benteke, Townsend