L’ancien Lensois David Faupala était prêté au NEC Breda en partie de saison, mais il va revenir en Angleterre. Manchester City a officialisé le départ de l’attaquant français pour Chesterfield.

Le club pointe actuellement à la 22e place de la troisième division anglaise. Il n’y est prêté que pour trois mois, jusqu’au 31 avril.

David Faupala has joined @ChesterfieldFC on loan until April 30.

Good luck, @DavidFaupala9 ! #mcfc pic.twitter.com/j9cl7VbpVO

— Manchester City (@ManCity) 31 janvier 2017