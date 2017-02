Blessé face à Bournemouth (2-0, 25e journée de Premier League), Gabriel Jesus souffre d’une fracture du métatarse. Un gros coup dur pour le jeune attaquant brésilien qui réalisait de superbes débuts avec Manchester City depuis son arrivée cet hiver.

Présent en conférence de presse ce vendredi, Pep Guardiola s’est exprimé sur la blessure du Brésilien de 19 ans. Et d’après les propos du technicien espagnol, l’ancien joueur de Palmeiras pourrait être indisponible jusqu’à la fin de la saison.« Je ne sais pas si Gabriel Jesus va rejouer cette saison. Ils disent qu’il pourrait être absent deux ou trois mois », a déclaré Guardiola.

#PEP : I don’t know if @gabrieljesus33 will play again this season. They say (he could be out for) two or three months. #MCFC

— Manchester City (@ManCity) 17 février 2017