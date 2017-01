Arrivé cet été sur le banc de Manchester City, Pep Guardiola était très attendu. Il devait incarner le nouveau projet des Citizens. Mais après de bons débuts, les Skyblues ont enchaîné de mauvais résultats.

En conférence de presse ce vendredi, le technicien ibérique a confié : « Nous avons déjà dit au revoir au titre. Cela ne dépendra pas de ce qu’il se passera demain. Je pense que ce sera un match similaire au premier (...) Les attentes étaient grandes à cause de mon passé. Ce que je peux dire c’est que je suis très heureux à Manchester. Je me sens le bienvenu et bien traité. Je veux me battre pour tout ».

PEP : The expectations are what it is because of my past. I am happy here in Manchester. I feel very welcome and I am fighting. #mcfc

— Manchester City (@ManCity) 20 janvier 2017