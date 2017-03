Les choses avaient assez mal commencé entre Pep Guardiola et Sergio Aguero, l’entraîneur catalan reprochant notamment à l’attaquant argentin de ne pas travailler suffisamment sur les phases défensives. L’arrivée de Gabriel Jesus cet hiver avait même relégué la star des Sky Blues sur le banc. Mais la grave blessure de la pépite brésilienne a provoqué le retour d’Aguero dans le 11, et il n’a pas déçu. Auteur d’une prestation de haut vol contre Monaco en Ligue des Champions – où il avait notamment inscrit un doublé et délivré une passe décisive – il a de nouveau été décisif ce week-end en Premier League en inscrivant le premier but contre Sunderland (0-2). Une réaction qui plaît à l’ancien tacticien du Bayern Munich.

« Il avait déjà très bien joué contre Monaco où il avait marqué deux buts. Mais aujourd’hui, il était vraiment impliqué dans notre façon de jouer. Il n’était pas seulement là pour inscrire des buts et c’est important. Le terrain était difficile, la pelouse était lourde. Ce genre de terrain n’est pas fait pour les attaquants, c’est un peu inconfortable. Mais il a une nouvelle fois très bien joué, le talent était là. Et il se bat, il essaie de nous aider. Il donne beaucoup d’énergie pour toute l’équipe » a analysé Guardiola en conférence de presse. Par ailleurs un grand club italien est sur la piste d’Aguero, au cas où les choses se dégradent une nouvelle fois entre les deux hommes.