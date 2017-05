Pep Guardiola peut compter sur le retour de Vincent Kompany ces dernières semaines. Blessé la plupart du temps cette saison, le Belge est un pilier chez les Citizens et l’entraîneur espagnol ne dira pas le contraire. Lors de la victoire face à Palace (5-0), Vincent Kompany a livré une belle prestation avec un but en prime.

« Otamendi et Kompany sont forts en plein air et gagnent des duels. (...) Cinq matches d’affilés (pour Kompany), c’est un grand pas. Je lui ai parlé en début de saison en lui disant qu’on irait petit à petit. Il manquait à Pellegrini la saison dernière, il gagne tellement de duels. J’espère qu’il sera là plus souvent la saison prochaine, nous avons besoin d’un autre défenseur au cas où il se re-blesse », a déclaré Guardiola dans des propos rapportés par le site officiel de Manchester City.