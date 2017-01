Manchester City a démarré son mercato en accueillant Gabriel Jesus (19 ans), attaquant international auriverde (6 sélections, 5 buts) recruté l’été dernier mais prêté jusqu’à décembre à Palmeiras, son club formateur. Mais c’est surtout sur le plan des départs que les Citizens pourraient animer le marché.

Selon le Telegraph, Bacary Sagna (33 ans) et Aleksandr Kolarov (31 ans) sont sollicités en Turquie, mais Pep Guardiola les retiendra en janvier, quelles que soient les montants des offres. À noter par ailleurs que Fabian Delph (27 ans), en manque de temps de jeu, ne souhaiterait pas quitter l’Etihad Stadium, et ce, malgré les approches de Sunderland et Aston Villa.