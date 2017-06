Absent de la sélection belge depuis octobre 2015, Vincent Kompany (31 ans) a retrouvé les Diables Rouges ce vendredi. Il pourra donc participer aux matchs contre la République Tchèque en amical (lundi) et l’Estonie pour les éliminatoires de la la Coupe du Monde 2018 (vendredi 9 juin). Un retour qui fera beaucoup de bien à ses coéquipiers, comme cela avait déjà été le cas pour Manchester City. Pep Guardiola s’était d’ailleurs félicité de son retour au plus haut niveau. Le joueur formé à Anderlecht a expliqué comment il a réussi à trouver la force pour retrouver un tel niveau de performance.

« La vie est un combat... et je suis une tête de mule. Tant que je parviens à revenir à l’entrainement, je ne doute pas. Les miracles ne se produisent pas, il faut simplement travailler. Est-ce que j’en ai eu marre ? Non. Est-ce que j’en ai marre quand certains doutent de moi ? Non, cette réaction est normale. Ça m’ennuie juste si on dit que "le grand-père est de retour". Je ne pense pas à une rechute. Quand je me blesse, c’est chaque fois une surprise. Si j’avais peur d’être blessé, j’aurais déjà arrêté ma carrière », a expliqué Kompany à la RTBF.