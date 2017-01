En difficulté cette saison en Premier League, les Citizens ont aligné leur deuxième match de suite sans victoire. Après la défaite cinglante le week-end dernier face à Everton (4-0), Manchester City a fait match nul ce week-end face à Tottenham (2-2). Et les hommes de Pep Guardiola peuvent avoir des regrets puisqu’ils menaient 2-0.

En plus de leur avantage perdu, l’arbitre de la rencontre a oublié de siffler deux penaltys pour Manchester City. Relayé par Sky Sports, Yaya Touré, le milieu défensif des Citizens, s’est exprimé, après le match, sur ces faits de jeu, en jugeant que Raheem Sterling aurait dû tomber pour que la faute paraisse plus évidente. « Il est trop honnête, il veut être réglo sur ces matches. Il est comme ça. Je pense que s’il avait un peu plus d’expérience, il aurait plongé. Dans ce genre de situation, c’est parfois la seule chose à faire. »