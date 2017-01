Plusieurs joueurs de Manchester City arrivent en fin de contrat cette saison. C’est le cas de Gaël Clichy, approché par l’Inter Milan, Yaya Touré, Jesus Navas, lié à Fenerbahçe, ou encore Bacary Sagna.

Interrogé par Skysports, le latéral droit a fait le point sur son avenir : « Je ne pense pas à cela encore car c’est encore loin. J’ai besoin de me faire plaisir en jouant au football en premier lieu, et je veux donner le meilleur de moi-même quand je joue. Je veux rendre la confiance que le club me donne. Je suis totalement concentré sur la saison. Je ne suis pas effrayé par cela (sa situation). Non, ils ne m’ont pas parlé (les autres clubs) Mais je ne voudrais pas écouter car je suis totalement focalisé sur la saison. Je ne suis pas sûr qu’ils aient mon numéro d’ailleurs ».