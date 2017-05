Cette première saison avec Pep Guardiola aura pour le moins été mitigée pour Manchester City. Avec une troisième place en championnat et une élimination en huitièmes de la Ligue des Champions, les Citizens s’attendaient probablement à mieux.

Mais s’il y a un joueur qui n’a pas déçu, c’est bien David Silva. L’Espagnol, auteur de 4 buts et 7 passes décisives en 34 rencontres de Premier League, vient d’être nommé meilleur joueur de City de la saison.

Your @EtihadAirways, Player of the Season... El Mago, @21LVA ! #mcfc pic.twitter.com/UXeiGlUnDw

— Manchester City (@ManCity) 29 mai 2017