Présenté comme l’un des grands latéraux droits de demain, Pablo Maffeo va retrouver l’Espagne jusqu’à la fin de la saison. Le joueur de 19 ans appartenant à Manchester City est ainsi prêté à Girona, pensionnaire de D2 espagnole.

Il avait déjà évolué avec la formation catalane la saison dernière, et avait ainsi participé aux playoffs de montée en Liga, bien que le club ait loupé la montée en perdant en finale.

Until the end of the season. #mcfchttps://t.co/qmfb8BpG2r

— Manchester City (@ManCity) 27 décembre 2016