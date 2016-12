Yaya Touré était titulaire ce lundi soir contre Hull City lors de la victoire 3-0 de Manchester City. L’Ivoirien a même marqué le premier but de son équipe sur penalty alors que cette dernière était en difficulté face à la lanterne rouge. En zone mixte, le milieu de terrain s’est arrêté devant les journalistes pour commenter son but. Il l’a dédié à son fils qui lui avait prédit.

« C’est toujours difficile de prendre un penalty comme ça. Hier, j’ai parlé avec mes enfants et c’était l’anniversaire de mon fils. C’est incroyable, car il m’a dit que j’allais marquer. Je suis toujours ravi de jouer, d’aider mes coéquipiers et de donner du bonheur aux fans. C’est ce que j’aime et c’est ce que je veux faire : faire partie de l’équipe et gagner. »