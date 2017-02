Arrivé dans les valises de Louis Van Gaal en 2014 en provenance de l’Ajax Amsterdam pour 17,5 millions d’euros, il semblerait que l’histoire de Daley Blind avec Manchester United pourrait arrivée à son terme cet été. Faisant partie des joueurs les plus utilisés par José Mourinho cette saison (15 titularisations en Premier League) l’entraîneur portugais ne compterait plus sur lui pour construire son équipe la saison prochaine.

Anciennement suivi par Arsenal, l’international hollandais de 26 ans (42 sélections) est un joueur élégant à la relance, mais parfois jugé un peu trop tendre en défense. Alors que son contrat se termine en juin 2018, les dirigeants des Red Devils aimeraient le vendre lors du prochain mercato afin de laisser de la place au défenseur central du Benfica Victor Lindelof selon The Sun. Déjà approché cet été, l’international suédois de 22 ans possède un profil qu’apprécie Mourinho. Celui dont Zlatan Ibrahimovic dit le plus grand bien est sous contrat jusqu’en 2020 avec le club lisboète et possède une clause de rachat de 30 millions d’euros.