Le montant est tellement astronomique, que l’affaire semble irréalisable. Pourtant le quotidien catalan Sport avance que Manchester United serait en train de rassembler la somme de 200 millions d’euros, soit la clause libératoire de Neymar, pour le transférer cet été.

L’actuel joueur du FC Barcelone serait la parfaite tête de gondole pour Manchester United, club le plus riche du monde. Les actuelles grandes stars des pensionnaires de Old Trafford : Zlatan Ibrahimovic, jugé trop vieux pour miser sur le long terme, et Paul Pogba, dont la marge de progression reste encore importante, ne semblent pas suffire. Dans le nord de l’Angleterre, l’international brésilien pourrait également considérablement augmenter son salaire.