Au fur et à mesure que l’on avance dans la saison, l’avenir de Zlatan Ibrahimovic s’éclaircit de plus en plus, et tout porte à croire que le Suédois, qui a signé un contrat d’un an (avec option), va rester du côté d’Old Trafford. « La situation de Zlatan est simple. Il a un plus un. Nous sommes contents de lui. Nous allons déclencher l’option pour une deuxième saison », confiait son coach José Mourinho fin novembre. Entre temps, son agent, Mino Raiola, a lui aussi confirmé que la tendance est clairement à une nouvelle saison à Manchester United.

« Elle est activée dans sa tête et dans mes décisions, ainsi que pour les propriétaires et les dirigeants du club, donc pas de problème », a expliqué le Special One en conférence de presse, quand un journaliste lui a demandé si l’option pour une année supplémentaire a déjà été officiellement signée.