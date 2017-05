Très touchés par les événements qui se sont déroulés dans la nuit de lundi à Manchester, qui ont fait 22 morts et près de 119 blessés, Yaya Touré (Manchester City) et son agent ont souhaité aider les victimes. Les deux hommes ont souhaité offrir près de 120 000 euros à eux deux aux personnes directement touchées par cet attentat.

« Yaya et moi voulons les aider. Nous avons parlé ce matin de ce qui s’est passé et il m’a demandé ce qu’il pensait pouvoir faire (...) Nous avons accepté de faire don de 50 000 livres sterling chacun pour aider les victimes de ce terrible crime. Peu importe si les victimes sont de Manchester ou non (...) Yaya est originaire de Côte d’Ivoire, je suis russe. Cela n’a pas d’importance. Aujourd’hui, c’est une chance pour ceux d’entre nous de jouer au football. » a expliqué Dimitri Seluk, agent de Yaya Touré, à Sky Sports.

Such terrible news in Manchester. Thoughts and prayers with all those affected — Yaya Touré (@YayaToure) 23 mai 2017

« Des nouvelles si terribles à Manchester. Pensées et prières avec tous ceux qui sont affectés » Yaya Touré sur son compte Twitter.