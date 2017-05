Selon Sky Sport News, le Real Madrid a offert 69 millions à Manchester United pour s’attacher les services de leur gardien de but, David de Gea. Les Red Devils auraient rejeté l’offre des Merengues.

Ce n’est pas la première fois que le Real tente de recruter le portier espagnol. Lors du mercato estival de 2015, un document envoyé trop en retard avait fait capoter le transfert du joueur formé à l’Atlético, mais depuis, beaucoup de choses ont changé.

BREAKING Sky sources report Man Utd have turned down a £60m offer from Real Madrid for David de Gea #SSNHQ pic.twitter.com/AJLKuIXbOE

— Sky Sports News HQ (@SkySportsNewsHQ) 31 mai 2017