Selon les sources de Sky Sports, l’entraîneur de Hull City, Marco Silva, quitte le club après 6 mois seulement. Arrivée en 2017, l’entraîneur portugais avait une clause dans son contrat qui l’autorisait à partir en cas de relégation.

Et les Tigers sont malheureusement passés à la trappe cette saison, puisqu’ils ont fini à la 18e place, première place synonyme de relégation. Marco Silva a donc saisi l’opportunité de quitter le club. Son remplaçant n’est pas encore connu.

BREAKING : Marco Silva to activate release clause and leave @HullCity with immediate effect - Sky sources. #SSNHQ pic.twitter.com/L2U1it4gLZ

— Sky Sports News HQ (@SkySportsNewsHQ) 25 mai 2017