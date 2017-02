Arbitre des finales de l’Euro 2016 et de la Ligue des Champions 2016, Mark Clattenburg est considéré pour beaucoup comme l’un des meilleurs arbitres de la planète football.

Et une page se tourne dans la carrière de l’Anglais de 41 ans puisque ce dernier a décidé de quitter l’Angleterre et la Premier League. En effet, Clattenburg va rejoindre l’Arabie saoudite, comme l’a indiqué l’association des arbitres anglais (PGMOL) par le biais d’un communiqué. Pour rappel, Mark Clattenburg arbitrait de l’autre côté de la Manche depuis plus de 12 ans.