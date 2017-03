Arsène Wenger est en grande difficulté à Arsenal depuis quelques mois. Le technicien français est critiqué de toute part, que ce soit dans les médias ou même par de nombreux supporters des Gunners. Suite à ça, plusieurs rumeurs voient le jour pour lui trouver un possible remplaçant en cas de départ. Et celle qui revient le plus souvent est celle amenant à Massimo Allegri, l’actuel entraîneur de la Juventus.

Giuseppe Marotta, le directeur sportif turinois, a réagi à la rumeur juste après le match de son équipe contre l’Udinese, ce dimanche. « En Angleterre, ils écrivent qu’il y a un accord verbal entre Allegri et l’Arsenal ? Mais ils manquent des ingrédients pour parler de ce sujet. Allegri est notre entraineur et nous sommes tous concentrés sur les objectifs saisonniers, sur le championnat, sur la Ligue des Champions et sur la Coupe Italie. Le sujet de l’entraîneur n’existe pas, car ce n’est pas un sujet. »