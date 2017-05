Ce mardi, le Paris SG a dévoilé son maillot domicile pour la saison 2017/18. Au micro de Foot Mercato, dans les travées du Parc des Princes, Marquinhos (23 ans), défenseur central du club de la capitale et de la Seleção, a livré ses premières impressions au sujet de cette nouvelle tunique signée Nike.

« Je pense que le maillot est chaque année de mieux en mieux. J’aime bien le style et le tissu un peu différent sur les épaule et les manches. Les couleurs vont très bien. Tu es bien dedans, aussi. J’ai fait des photos pour Nike et le club, quand je l’ai enfilé, je me suis vraiment bien senti. Personnellement, je le trouve très bien », a-t-il lâché.

==> Cliquez ici pour achetez le nouveau maillot du PSG