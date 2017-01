Pour ceux qui ont raté l’actu la plus drôle, décalée, insolite ou buzz de la semaine, voici une session de rattrapage via notre chaîne Youtube officielle. Une chaîne créée il y a quelques mois maintenant et qui ne cesse de croître. Si vous souhaitez retrouver du contenu exclusif proposé en vidéo sur FM (Revue de presse, Zapping, Journal du mercato), n’hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YT officielle Foot Mercato.

Dans cette première édition de l’année 2017, on découvre le nouveau bolide de Paul Pogba. Son coéquipier de MU, Zlatan Ibrahimovic a fait parler de lui en cassant le décor d’un tournage d’une publicité. Comme souvent, la MSN a fait parler d’elle cette semaine. Lionel Messi a encore participé une émission japonaise en compagnie de Luis Suarez tandis que Neymar a montré toute sa palette de skills pour une publicité. Cristiano Ronaldo, qui ne lâche jamais rien, a célébré un but sur penalty à l’entraînement comme s’il était en finale de la Ligue des Champions. Quant au PSG, il est parti quelques jours en Tunisie pour un très court stage. L’occasion pour les stars parisienne de faire le show sur les réseaux sociaux, de Marquinhos à Marco Verratti en passant par Hatem Ben Arfa et Giovani Lo Celso.