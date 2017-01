Ayant été signé avec le club phocéen le 31 août 2015, soit le dernier jour du mercato estival, le transfert du défenseur central Rolando pourrait connaître quelques complications. Selon L’Équipe, les agents du Portugais réclament 400 000 euros de commissions à Marseille, comme convenu par écrit avec l’ancienne direction du club. Le problème est que l’Olympique de Marseille, qui a depuis changé de propriétaire, se retranche derrière la loi pour ne pas payer cette somme.

En effet, les agents du joueur n’ont pas de licence de la Fédération française (FFF). La loi française sur les agents de joueurs est une loi de police et ne pas la respecter exposerait la personne concernée à des sanctions pénales et des peines d’emprisonnement. Ce qui est valable pour les agents, mais aussi pour les dirigeants de clubs. Mis au courant de la situation, Rolando serait choqué, car « il s’agit d’un footballeur international, passé par des clubs qui ont toujours respecté leurs engagements », explique les représentants de Rolando dans un fax transmis à l’OM. Ces derniers pourraient même porter l’affaire devant la FIFA et l’UEFA.