Le RC Lens a vécu une soirée compliquée hier soir. Lors de la dernière journée de Ligue 2, les Sang-et-Or étaient barragistes à la fin de leur match, mais dans le même temps, Amiens jouait ses six minutes de temps additionnel face à Reims, et les Amienois ont marqué dans les derniers instants de la partie, ce qui a relégué les Lensois à la quatrième place synonyme d’une autre saison en Ligue 2.

On connait la rivalité qui existe entre Lens et Lille. Et Rio Mavuba, Lillois depuis de nombreuses années s’est fendu d’un tweet moqueur à l’issue de la partie. Le milieu de terrain a tweeté trois smileys qui pleurent... de rire. Un tweet qui n’a pas plu a tout le monde.