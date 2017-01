Le président de l’Olympique Lyonnais a annoncé son intention d’attaquer l’accord entre les diffuseurs sur les droits télés du Championnat de France, si la LFP ne le faisait pas. Selon L’Equipe, lors de la réunion du bureau de la Ligue ce jeudi, ce sujet sensible a été abordé et selon plusieurs témoins, Jean-Michel Aulas aurait confié vouloir passer à l’attaque, au nom de son club, expliquant qu’il était coté en bourse et qu’à ce titre, il le devait à ses actionnaires.

L’accord entre les deux chaînes avait été divulgué par le président français François Hollande à deux journalistes du Monde, puis relayé dans leur livre, Un président ne devrait pas dire ça. Avec cette entente, les clubs de L1 peuvent en effet considérer avoir été lésés et vouloir obtenir une compensation.