Si certains y croyaient, à un succès de l’Olympique de Marseille sur le Paris Saint-Germain, Pierre Ménès ne faisait pas parti de ceux-là. Les faits lui ont donné raison puisque les Parisiens ont englouti Patrice Evra et ses coéquipiers (1-5). Une nouvelle prestation de haut vol pour le club de la capitale, après notamment la victoire de prestige contre le FC Barcelone en Ligue des Champions (4-0). Un match dans lequel les Phocéens se sont rendus compte de l’écart qu’il leur reste à combler pour mener à bien leur ambition de redevenir un club de premier rang en France et en Europe. Le chroniqueur de Canal+ pense même que la défaite des Ciels et Blancs aurait pu être bien plus lourde.

« Personnellement, je ne voyais pas comment le PSG pouvait perdre à Marseille compte tenu des lacunes des Olympiens cette saison face aux équipes du haut de tableau. Mes craintes se sont confirmées au-delà de ce que je pouvais imaginer avec un triomphe monstrueux du PSG. Les Parisiens ont infligé à Marseille sa plus grosse défaite à domicile depuis 1964(…) Au retour des vestiaires, Rudi Garcia a sorti le fantôme de Patrice Evra pour faire entrer Bedimo mais le deuxième acte a été encore plus pénible pour les Marseillais. Ils ont encaissé trois autres buts et auraient même pu en prendre plus sans une bonne prestation de Pelé. (…) Marseille a pour l’instant trop de lacunes dans tous les secteurs de jeu pour espérer rivaliser avec une équipe de ce niveau » analyse Pierre Ménès sur son blog.