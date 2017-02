Pierre Ménès a souvent la dent dure et il l’a de nouveau prouvé dans sa chronique à Direct Matin. Le consultant de Canal Plus a ciblé l’un des problèmes du PSG selon lui, à savoir le non-remplacement de Zlatan Ibrahimovic, dont l’absence fait, selon lui, encore, beaucoup de mal à la formation parisienne.

« Contrairement à d’autres, je pensais et je suis toujours convaincu que le départ de Zlatan est une catastrophe pour cette équipe. Car Edinson Cavani marquait autant quand l’attaquant suédois était là, sauf qu’il y avait les buts d’Ibra en plus ainsi que ses passes décisives, et surtout son influence sur le groupe. Tout cela manque énormément à la formation parisienne. (…) Il n’y a pas de progression par rapport à la saison dernière. Il y a même une régression, ne serait-ce qu’avec le départ d’Ibrahimovic. Mais les dirigeants auraient dû l’anticiper, soit en le gardant, soit en recrutant un véritable attaquant », écrit Pierre Ménès. On peut lui opposer que les statistiques évoquées ne sont pas exactes, puisque Cavani, à mi-saison, a déjà marqué plus de buts qu’à l’issue des deux dernières saisons...