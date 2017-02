Le mercato désormais terminé dans la majeure partie des grands championnats européens, l’occasion de dresser un premier bilan. Et El Mundo publie le classement des championnats les plus dépensiers sur cette fenêtre hivernale. Sans surprise, la Premier League est la ligue qui a le plus fait chauffer la carte bancaire. Crystal Palace a été le plus actif, déboursant près de 35 M€ pour renforcer son secteur défensif (Schlupp, Sakho, Milivojevic).

La Chine, avec l’opération Oscar, transféré de Chelsea au Shanghaï SIPG pour près de 60 M€, se classe deuxième avec environ 180 M€ dépensés le mois dernier. La Ligue 1 complète le podium. Bien aidé par les investissements massifs du Paris SG (Draxler, Guedes) et de l’Olympique de Marseille (Payet, Sanson), le championnat de France a dépassé la barre des 150 M€ lâchés. Suivent la Bundesliga et la Serie A qui ont pour leur part dépassé les 90 M€ investis. Enfin, la Liga, elle, n’a lâché que 30 M€, rivalisant d’ingéniosité pour boucler des prêts.