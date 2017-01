Sale après-midi pour l’Olympique Lyonnais, qui s’est encore une fois incliné à domicile, contre Lille ce coup-ci (1-2). Une nouvelle désillusion pour le club rhodanien qui peut poser question. Les Gones n’ont-ils pas intérêt à profiter de ces derniers jours de mercato pour tenter un coup ?

En zone mixte, Bruno Genesio préfère être prudent à ce sujet : « Non, je pense qu’il ne faut pas non plus tout remettre en cause sur une défaite. On a montré en deuxième mi-temps, même en étant mené 0-2, qu’on avait les moyens pour revenir voire gagner le match. Il faut tirer les conséquences d’une nouvelle désillusion, surtout à domicile », explique l’entraîneur.