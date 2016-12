Le mercato, tous les supporters de l’Olympique de Marseille l’attendent avec impatience. Seulement, pour l’heure, les projets phocéens restent flous. Et ce ne sont pas les indications de Rudi Garcia, ce mardi en conférence de presse, qui vont aider à y voir plus clair. « John Obi Mikel ? Ça fait vendre, remplir des pages. Et encore, il y a un peu moins de médias que ce que j’ai connu par le passé à Rome. C’est la règle du jeu... Je ne parle pas de mercato », a-t-il d’abord expliqué avant de livrer quelques indices face aux questions répétées sur le sujet.

« Non, Lassana Diarra n’a pas de bon de sortie pour cet hiver. Lass est un très bon joueur, il est très bien entré contre Lille. À moi de discuter avec lui pour voir ses sensations. Avoir un joueur de ce talent-là, ça nous rend plus fort. Le reste, on verra », a-t-il confié au sujet du milieu, ne souhaitant pas trop en dire sur ses véritables pistes. « Des listes on en a, des joueurs on en a. Après, ce qu’on pourra faire ou pas, on verra, le mercato d’hiver est un marché particulier et j’en ai déjà trop dit », a-t-il indiqué. Une seule chose est sûre : l’OM ne cherche pas de portier cet hiver. « On n’a jamais parlé de gardien pour le mercato », a avoué le coach marseillais. Pour le reste, il faudra se montrer patient...