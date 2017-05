Comme chaque semaine, les joueurs de foot ont fait le show sur les réseaux sociaux ! Au programme cette semaine : une large partie consacrée aux différents champions des cinq grands championnats européens. On commence en Allemagne où Franck Ribéry et ses coéquipiers ont présenté le trophée aux supporters munichois. Avec en prime, un chant en italien du « Mister », Carlo Ancelotti. Après cela, Ribéry s’est détendu en famille et a fait un petit jeu avec ses enfants : celui qui frappait à côté de la mini-cage placée dans le salon recevait une « claque ».

À découvrir aussi, le message de Zlatan Ibrahimovic, prêt à disputer la finale de l’Europa Ligue, la fête à Chelsea après le titre de champion d’Angleterre, la joie de Didier Drogba pour son ancien club, les célébrations de Monaco après le match face à Rennes, la punchline de Mbappé suivi de la parade monégasque dans la Principauté et du concert de 50 Cent ou encore Patrice Evra qui se prend pour un Argentin.

Enfin, dans une dernière partie, vous pouvez retrouver la rencontre Will Smith-Nasser à Cannes, la joie à Turin pour le titre de la Juve, les mêmes scènes de liesse à Madrid pour le Real, le nouveau « Siiiiiiiii » de CR7 et enfin la danse de Théo Zidane qui fait bien rire son frère, Enzo.