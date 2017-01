Pour ceux qui ont raté l’actu la plus drôle, décalée, insolite ou buzz de la semaine, voici une session de rattrapage via notre chaîne Youtube officielle. Une chaîne créée il y a quelques mois maintenant et qui ne cesse de croître. Si vous souhaitez retrouver du contenu exclusif proposé en vidéo sur FM (Revue de presse, Zapping, Journal du mercato), n’hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YT officielle Foot Mercato.

Et cette semaine, le programme est chargé grâce notamment aux stars du Barça : Neymar a été mis KO lors d’un entraînement à cause d’un ballon reçu là où ça fait (très) mal, Lionel Messi a encore mis la misère à Samuel Umtiti, et Piqué a été bien embêté par Luis Suarez et Neymar. Du côté du Real Madrid, Cristiano Ronaldo s’est pris pour Connor McGregor alors que Kurt Zouma a bien rigolé dans les vestiaires de Chelsea !