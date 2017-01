Le FC Metz est en difficulté sportivement parlant. Après un bon début de saison, les Messins se sont écroulés. Désormais dernier de Ligue 1 avec 18 points, le club lorrain doit trouver une solution. Philippe Hinschberger a prévenu ses joueurs que les règles de vie allaient être bien plus strictes à l’avenir.

Mais l’entraîneur messin ne pensait pas agir aussi vite. En effet, L’Équipe rapporte que Benoit Assou-Ekotto a été écarté du groupe jusqu’à lundi. En cause, son comportement désinvolte. Le joueur a oublié de se présenter à une balade matinale. Assou-Ekotto n’est pas le seul à irriter ses dirigeants puisque Bisevac s’offrirait lui aussi des passe-droits. Le staff messin compte sur ses joueurs pour avoir une attitude irréprochable en vue de la joute pour le maintien. On ne rigole plus à Metz.