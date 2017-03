Le FC Metz a déjà signé une recrue. Il s’agit d’Ibrahima Niane qui est actuellement dans le centre formation de Metz, « Génération Foot », près de Dakar, au Sénégal. C’est le deuxième joueur qui provient de « Génération Foot » qui rejoint les Grenats, après Ismaïla Sarr l’été dernier.

Ibrahima Niane est un attaquant, rapide et technique, qui est aussi capable d’évoluer sur un côté selon L’Équipe. Il a disputé la CAN des moins de 20 ans avec le Sénégal. Il a d’ailleurs marqué un but lors de Sénégal-Cameroun (2-0) en quart de finale. D’après L’Équipe, il est possible que d’autres joueurs viennent avec lui en France.