Très critiqué lors de la phase allée de cette saison, Angel Di Maria revit depuis quelques matches. Depuis le retour des fêtes, l’international argentin enchaîne les excellentes prestations, à l’image de son très bon match hier contre Bordeaux (0-3) où il a inscrit un but et délivré une passe décisive. Alors quel a été le déclic pour l’ancien Madrilène ? Son coéquipier Thomas Meunier, peu adepte de la langue de boi, a livré son analyse.

« La concurrence. Tout le monde sait que les places sont chères, à chaque positon d’une semaine à l’autre, on peut être sur le banc ou sur le terrain. On n’a pas le choix. (…) Si on veut avoir la chance de disputer les rencontres, il faut tout simplement se bouger à l’entraînement et en match, montrer de quoi on est capables, et c’est ce qu’il se passe. Julian Draxler est un très, très bon joueur et tout le monde l’a très bien compris. Angel, il ne supporterait pas d’être sur le banc tout simplement. Il y en a qui ont un peu plus de patience, lui non. On voit un Angel un peu métamorphosé. Tout le monde connaît ses qualités. Il est juste un peu plus investi. Tout simplement. Pour moi, il est toujours aussi bon qu’en début de saison, mais juste plus investi. » a expliqué Meunier en zone mixte, relayé par RMC.