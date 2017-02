Vainqueur du FC Barcelone 4 buts à 0 en huitième de finale aller de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain se trouve actuellement dans une forme étincelante. D’ailleurs, Thomas Meunier ne semble pas croire en une incroyable remontada catalane. « On doit se qualifier, il n’y a rien d’autre à dire. Quand tu pars avec quatre buts d’avance, que ce soit Barcelone ou n’importe quelle autre équipe, on doit faire le travail »

, a-t-il déclaré à l’issue du Clasico remporté contre l’OM (5-1).

Mieux, le Diable rouge pense même que son équipe peut viser la victoire finale en Ligue des Champions. « Il y a un tas de très bonnes équipes en Ligue des Champions et pas mal qui sont complètement différentes. Il faudra toujours s’adapter à l’adversaire. Si on peut aller au bout ? A partir du moment où tu bats Barcelone, tu envoies un message fort aux équipes adversaires. On a les qualités, c’est certain. On a toujours des problèmes, mais on verra comment ça se passe. Mais pour moi l’ambition reste le championnat quand même », a fait savoir le Belge.