Auteur de 8 buts et 6 passes décisives en Ligue 1 cette saison, Ryad Boudebouz est l’un des hommes forts de Montpellier depuis le début du présent exercice. Dans un entretien accordé au Midi Libre, le meneur de jeu algérien s’est confié sur son avenir. Et d’après ses propos, le joueur de 27 ans ne ferme aucune porte.

« Montpellier, après les grands clubs, est une équipe que l’on suit en Europe et j’ai aussi choisi ce club pour ça (...) Mon championnat qui me correspondrait le mieux ? Tout le monde me dit l’Espagne mais, moi, je n’ai jamais quitté la France. Peu importe. Je veux être épanoui dans un bon club, où je mérite d’aller, où ça joue au football, que la concurrence soit saine. À la fin de la saison, si je dois partir, je prendrai le temps de bien réfléchir, sans m’affoler. Et si je dois rester pour m’améliorer encore, ça ne me pose aucun souci. je veux faire le bon choix »,a déclaré l’Algérien. Réponse cet été.