Depuis mercredi soir, les joueurs de Ligue 1 sont officiellement en vacances. Une trêve bien méritée pour des footballeurs régulièrement sur le pont depuis plusieurs mois. Malgré tout, les joueurs devront faire attention à ne pas prendre de kilos superflus durant les fêtes de fin d’années. Pour éviter cela, Frédéric Hantz a une méthode radicale comme il l’a confié à France-Bleu Hérault.

« En tant que coach, il y a un élément qui est très facilement observable, c’est le poids. Un joueur qui prend du poids n’a pas beaucoup couru. Il a en revanche beaucoup mangé. Donc on remet la même règle mise en place que pour la trêve estivale. Ils sont pesés toutes les semaines mais je choisirai une semaine au hasard, parce qu’il y a des joueurs qui se disent : « Je prends du poids sur la dernière semaine. » Mais ça ne va pas marcher comme ça. Il y aura donc un poids qui sera évalué. Et les joueurs qui arrivent à la reprise auront une amende d’un euro par gramme en plus. Un euro par gramme, ça peut paraître peu mais si un joueur prend 1 kilo, ça fait 1000 grammes ! » Ce qui reviendrait à 1000 euros d’amende. Inutile de dire que les joueurs du MHSC risquent de faire très attention.