« Je sens juste que mon amour pour le foot ne passe pas : C’est une passion, ma passion. Il est si profond que je ne peux pas arrêter de la nourrir. Jamais. Depuis lundi, je suis prêt à repartir. Je suis prêt pour un nouveau défi ». Le 25 mai dernier, avant son dernier match avec l’AS Roma, Francesco Totti laissait entendre qu’il n’était pas vraiment prêt à raccrocher les crampons. Et visiblement le message a été entendu.

Après un ultime match très émouvant avec la Roma, voilà le milieu offensif de 40 ans ciblé par la franchise de Miami, qui évolue en seconde division aux Etats-Unis, la NASL. Le Miami Herald évoque une offre concrète du club entraîné par Alessandro Nesta et propriété, en partie, de Paolo Maldini ! Le joueur est attendu en Floride pour visiter les installations. Et étirer encore un peu plus sa légende.