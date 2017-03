Il se pourrait bien que Quique Setién ne soit plus l’entraîneur de Las Palmas la saison prochaine. En effet, les deux parties n’arrivent pas à s’entendre sur le contrat financier en vue d’une prolongation de contrat, annonce Marca. De plus, Setién souhaite avoir plus de pouvoir décisionnaire au niveau du recrutement.

Mais les dirigeants de Las Palmas ne sont pas vraiment très optimistes à l’idée de donner les pleins pouvoirs à leur entraîneur et préfèrent confier cette tâche à Toni Cruz et Luis Helguera, les directeurs sportifs. Toujours d’après Marca, les Canaris chercheraient déjà un remplaçant à Quique Setién pour la saison prochaine et il pourrait s’agir de Michel Gonzalez, l’ancien entraîneur marseillais.