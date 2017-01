Cette fois-ci, ce sera la bonne pour M’Baye Niang. Souvent annoncé sur le départ, l’attaquant est toujours resté en Italie. Mais cet hiver, il se dirige vers un départ du Milan AC. Le Français est annoncé avec insistance du côté de West Ham ces dernières semaines. En Italie, on évoque un échange entre Niang et Lucas Ocampos (Genoa).

Ce mardi en conférence de presse, Vincenzo Montella a fait le point sur ce dossier : « La vérité, c’est que le club et le joueur sont en train d’étudier la possibilité de changer d’équipe. Il ne sera pas convoqué pour le laisser tranquille, et décider ensemble, avec le club. Les choses se sont toujours passées normalement avec lui. Il a souvent été proche d’un départ mais n’est jamais parti. Pour ma part, il aura toujours la considération que mérite un joueur de l’AC Milan ».

#Montella to @MilanTV : "Niang might leave the club. He's discussing it with the management. He won't be called up for #JuveMilan"

— AC Milan (@acmilan) 24 janvier 2017