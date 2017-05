Numéro deux dans la hiérarchie des attaquants au Real Madrid (derrière Karim Benzema) Alvaro Morata souhaite rejoindre une écurie où il pourrait obtenir plus de temps de jeu. Si Chelsea s’est notamment positionné sur l’attaquant espagnol, il ne serait pas sûr d’être titulaire si Diego Costa reste chez les Blues.

Marca dévoile ce mercredi que l’AC Milan aurait une longueur d’avance sur tout le monde pour le joueur de 24 ans. Avec les nouveaux investisseurs chinois, les Rossoneri sont dans une logique d’attirer de nouveau les plus grands noms du football mondial et seraient prêt à débourser 60 millions d’euros sur ce dernier. Auteur de deux belles saison avec la Juventus Turin entre 2014 et 2016, celui qui a tout de même inscrit 20 buts cette saison toutes comptions confondues ne serait pas contre rejoindre de nouveau l’Italie.