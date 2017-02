Cette saison, l’attaquant mexicain Chicharito Hernandez (28 ans) n’a pas des statistiques affolantes (10 buts en 26 matchs toutes compétitions confondues) mais il garde encore une jolie côte à l’étranger.

Selon ESPN, le Los Angeles FC serait prêt à offrir près de 22 millions d’euros à Leverkusen pour leur arracher l’ancien joueur du Real Madrid et de Manchester United et un salaire de près de 13 millions d’euros par saison à Chicharito. Après les retraites de Lampard et de Gerrard, la MLS pourrait attirer une nouvelle star pour maintenir l’attractivité du championnat.