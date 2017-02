Mirza Mustafic. Ce nom ne vous dit sans doute pas grand-chose et, pourtant, il s’agit d’un des milieux les plus prometteurs de l’académie du Borussia Mönchengladbach. À tout juste 18 ans, il attire déjà les regards des plus grands. Le journal luxembourgeois Le Quotidien a notamment révélé que l’AS Monaco était sur les rangs.

« Benfica et Monaco, ce sont des clubs connus pour faire monter les jeunes. Mais M’Gladbach aussi. On parle de négociations pour la saison prochaine, mais je pourrais aussi prolonger mon contrat pro ici (qui expire dans un an). Ma priorité, c’est de jouer. Et si possible, le plus vite possible dans une équipe 1 », a-t-il lancé. À l’ASM de jouer !