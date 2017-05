Après sa saison exceptionnelle, Bernardo Silva devrait agiter le mercato cet été. Pourtant l’ailier portugais se sent très bien dans la Principauté et pourrait continuer encore un peu l’aventure.

« Je suis très bien ici. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais je finis ma troisième saison, avec, j’espère, le titre. On a été en quart de finale de la C1 la première saison, en demi-finale cette saison. Quand tu gagnes, c’est plus facile d’avoir une bonne ambiance. Mais dès le début, les choses se sont bien passées sur et hors terrain. Cela fait plaisir de jouer à Monaco », a évoqué le Portugais à l’AFP.