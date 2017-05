Invité par Téléfoot sur un plateau spécialement aménagé pour l’occasion du titre de champion de France de l’AS Monaco sur la pelouse du Stade Louis II, Vadim Vasilyev a été interrogé sur les avenirs de Radamel Falcao et de Leonardo Jardim.

Pour ce dernier, l’intention du vice-président de l’ASM est claire : il doit prolonger : « La réponse est très simple, nous allons discuter dans les prochains jours, et essayer de faire une prolongation de contrat de Leonardo. J’espère qu’il restera le plus longtemps possible ici. (…) Notre coach est Leonardo Jardim. Tant qu’il ne dit pas qu’il souhaite partir, il sera l’entraîneur. » Concernant le cas de l’attaquant colombien, le projet est le même : « Oui. On va proposer une prolongation de contrat à Falcao. ».