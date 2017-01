Invité à s’exprimer en conférence de presse, à deux jours du déplacement à Paris, le capitaine de l’AS Monaco Radamel Falcao est revenu sur les rumeurs d’un départ vers la Chine au cours des semaines précédentes. Il a pu confirmer l’existence d’offres et expliquer pourquoi il avait préféré décliner. « J’ai dit trois fois non, et c’est difficile de repousser ces propositions. Pour le club ce n’était pas facile non plus, on leur a proposé beaucoup d’argent. Mais je veux gagner avec Monaco, et montrer que je suis revenu à 100%, c’est ma motivation ».

Il n’a cependant pas pu assurer sa présence sur Rocher pour la saison prochaine. « Je ne sais pas ce qui va se passer demain. Ca dépend de Vadim (Vasilyev), il faut lui demander. Mais je me sens bien ici et ma famille aussi », a-t-il expliqué, jetant ainsi le flou sur son avenir à plus long terme.