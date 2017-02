Après une première mi-temps un peu ratée, Monaco est revenu au score face à Bastia mais a dû se contenter d’un match nul 1-1 ce vendredi soir. Le club du rocher ne prend qu’un point ce soir et laisse une belle option au PSG, qui en cas de victoire dimanche soir face à Toulouse, reviendrait à un petit point. En conférence de presse d’après-match, Leonardo Jardim est apparu un peu contrarié par ce résultat.

« Nous avons mal débuté la rencontre. L’adversaire a gagné les duels et les seconds ballons en première mi-temps. En deuxième mi-temps, nous avons modifié notre style de jeu et nous avons mieux joué. Nous nous sommes créés des occasions. (...) Ce soir, nous avons perdu deux points. Nous ne sommes pas satisfaits, mais nous continuons en tête de la Ligue 1. Maintenant, il faut récupérer et préparer le match de mardi face à Manchester City. »